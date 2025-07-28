В Калифорнии рухнул в океан частный самолет: никто не выжил

В Калифорнии в районе Пасифик-Гроув потерпел крушение частный самолет, на борту которого были три человека. Никто из них не выжил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KSBW.
Воздушное судно Beech 95-B55 Baron рухнуло в океан около 22:40 в субботу, 27 июля. Рейс N8796R вылетел из аэропорта Сан-Карлос и направлялся в региональный аэропорт Монтерея.
После крушения началась поисково-спасательная операция. Был привлечен вертолет береговой охраны.
В воскресенье в экстренных службах подтвердили, что все три человека, которые были на борту, погибли. В береговой охране сообщили, что первая жертва была обнаружена утром. Два других тела нашли днем.
Имена находившихся на борту людей не разглашаются. Причина крушения устанавливается. Обломки самолета выбросило на скалы и берег. Они будут изъяты для установления причины катастрофы.
По оценкам местных властей, самолет упал в воду примерно в 200-300 метрах от берега.
В субботу, 27 июля, произошло еще два происшествия с самолетами. В международном аэропорту Денвера во время взлета загорелся пассажирский Boeing 737 Max. Он направлялся в Майами.
На момент происшествия на борту находились 179 человек. Из-за пожара началась паника. К счастью, всех эвакуировали.
Еще один инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса. Пассажирский самолет чудом избежал столкновения с истребителем Hawker Hunter.
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