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У Каліфорнії випало більше п'яти метрів снігу. Вперше за 50 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

В американському штаті Каліфорнія випало 5,2 метра снігу. Грудень став самим сніжним в регіоні з 1970 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомили телеканалу вчені з Каліфорнійського університету, цей місяць став самим сніжним груднем за всю історію спостережень. За їхніми словами, їм знадобилося близько 40 хвилин, щоб дістатися до місця, де проводяться вимірювання - трохи більше ніж 45 метрів.

Видання зазначає, що останній раз майже стільки ж снігу в штаті випало в 1970 році. В результаті снігопадів в Каліфорнії закриті автомагістралі і скасовані авіарейси.

Нагадаємо, 29 грудня негода залишила без світла понад 165 населених пунктів в Україні.

Зазначимо, 28 грудня вчора в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовина та снігопади.

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Сполучені Штати АмерикиКалифорния