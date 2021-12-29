У Каліфорнії випало більше п'яти метрів снігу. Вперше за 50 років

В американському штаті Каліфорнія випало 5,2 метра снігу. Грудень став самим сніжним в регіоні з 1970 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як повідомили телеканалу вчені з Каліфорнійського університету, цей місяць став самим сніжним груднем за всю історію спостережень. За їхніми словами, їм знадобилося близько 40 хвилин, щоб дістатися до місця, де проводяться вимірювання - трохи більше ніж 45 метрів.

Видання зазначає, що останній раз майже стільки ж снігу в штаті випало в 1970 році. В результаті снігопадів в Каліфорнії закриті автомагістралі і скасовані авіарейси.