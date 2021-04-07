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У Каліфорнії планують 15 червня повністю зняти карантинні обмеження

Автор: Андрій Василюк

Американський штат Каліфорнія повністю відновить роботу своєї економіки 15 червня, якщо рівень госпіталізації хворих на COVID-19 буде низьким та стабільним, а запасів вакцин вистачатиме всім охочим робити щеплення старше 16 років. Штат наразі нарощує темпи вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив губернатор Гевін Ньюсом, передає Reuters.

Наразі у Каліфорнії, в якій проживає 39,5 млн людей, щодня роблять 360 000 щеплень. 7,5 мільйона жителів штату вже повністю вакциновано.

"Тепер ми можемо почати планувати своє життя після пандемії. Нам потрібно буде зберігати пильність і продовжувати практику, яка привела нас сюди - носіння масок та вакцинація, - але світло в кінці цього тунелю ніколи не було яскравішим", - сказав губернатор.

Якщо випадків захворювання буде мало і вакцини будуть доступні, компаніям дозволять повністю відновити свою роботу, але від них все одно вимагатимуть носіння масок та заохочувати людей робити щеплення, зазначив Ньюсом.

Каліфорнія була одним з перших штатів, що закрила свою економіку на локдаун, тут були запроваджені найжорсткіші у країні обмеження. Деякі інші штати, включаючи Техас, вже скасували більшість своїх обмежень.

Каліфорнія повідомила про майже 3,6 мільйона випадків захворювання на COVID-19 з початку пандемії та майже 59 000 смертей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у вівторок, що підприємства і служби країни знову відкриються після локдауну. Причиною цього рішення стало те, що в країні вакциновано від коронавірусу більше чверті з 10 мільйонів населення.

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