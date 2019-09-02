Калєтнік буде судитися з Горбатюком

Колишній віце-спікер Верховної ради Ігор Калєтнік має намір судитися з прокурорами, які "сфабрикували" його справу. Про це заявила його адвокат Ірина Залюбовська, передає РБК-Україна.

За її словами, стаття по якій проходив Калєтнік, давно декриміналізована. Адвокат повідомила, що є рішення двох судів, які доводять його невинуватість. Зокрема, у травні Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу представника Калєтніка і зобов'язав Генпрокуратуру (ГПУ) скасувати його розшук.

2 квітня Печерський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів Генпрокуратури, які могли перевищили службові повноваження і не виконали попередні судові рішення про припинення кримінального переслідування Калєтніка.

На думку адвоката, звинувачення Калєтніка спочатку були надумані, тому справа – "притягнута за вуха".

Як зазначила прес-секретар колишнього генпрокурора Лариса Сарган, стаття КК, яку 5,5 років Горбатюк пред'являв Калєтніку - давно декриміналізована.

"У справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, на цій же справі було відмовлено в проведенні заочного розслідування за відсутністю складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи. Але про це від Горбатюка ви не чули, тому що це були його провали. Є ще кілька деталей, про які я вже не уповноважена говорити. Головне - справа зараз закрита на законних підставах", - заявила Сарган.

Зараз адвокат Калєтніка готує заяву в Державне бюро розслідувань щодо "незаконного переслідування" її підзахисного протягом 5-ти років, а також готує позов до суду проти Сергія Горбатюка за "незаконне переслідування".