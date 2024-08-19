Календарь всех сборных Украины по футболу на 2024 год: когда, где и с кем играют осенью

Сборная Украины

После фиаско на Евро-2024 национальная команда под руководством Сергея Реброва примет старт в новом розыгрыше Лиги наций. Новый сезон новейшего турнира сборных уместится в три осенних месяца.

Начнет Украина на чешской земле. Сначала "сине-желтые" сыграют в Праге номинально домашний матч против сборной Албании, а через три дня встретятся с Чехией. В октябре подопечные Реброва примут сборные Грузии и Чехии в польских Познани и Вроцлаве.

Закрывать соревнования сборная Украины будет выездными матчами с Грузией и Албанией в середине ноября. Главной задачей команды Реброва станет выход в Дивизион A. Изменение формата Лиги наций позволит добиться цели даже со второго места. Правда, с дополнительными матчами.

Полный список матчей сборной Украины в этом году:

Украина – Албания, 7 сентября, Лига наций

Чехия – Украина, 10 сентября, Лига наций

Украина – Грузия, 11 октября, Лига наций

Украина – Чехия, 14 октября, Лига наций

Грузия – Украина, 16 ноября, Лига наций

Албания – Украина, 19 ноября, Лига наций

Сборная Украины U-21

У молодежной сборной Украины осенью будет решающий отрезок квалификации к чемпионату Европы-2025. К финишной прямой отбора подопечные Унаи Мельгосы подходят лидером группы. "Сине-желтые" уже набрали 18 очков.

Украинцы за гарантированную путевку на Евро-2025 конкурируют с Англией U-21. "Три льва" имеют такое же количество баллов, но сыграли на матч больше. Да и очный поединок "сине-желтым" в прошлом году проиграли.

Легкой прогулкой для команды Мельгосы станет разве что матч против молодежки Северной Ирландии. Второй поединок против англичан, а также целых две встречи с традиционно крепкими на юношеско-молодежном уровне сербами – настоящий вызов. Впрочем, очковый запас Украина U-21 создала.

Полный список матчей сборной Украины U-21 в этом году:

Украина U-21 – Сербия U-21, 6 сентября, квалификация к Евро-2025

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21, 10 сентября, квалификация к Евро-2025

Англия U-21 – Украина U-21, 11 октября, квалификация к Евро-2025

Сербия U-21 – Украина U-21, 15 октября, квалификация к Евро-2025

Женская сборная Украины

Украинские футболистки продолжают путь на чемпионат Европы. Две победы в июле позволили девушкам Владимира Пятенко сыграть в плей-офф квалификации. Соперником там будет сборная Турции.

Двуматчевое противостояние с турчанками – очередной шаг к финальному турниру. Победитель этой пары на рубеже ноября и декабря проведет еще два поединка. Там соперницами украинской либо турецкой сборной станет сильнейший в противостоянии женских команд Греции и Бельгии.

Полный список матчей женской сборной Украины в этом году:

Турция – Украина, 25 октября, квалификация к Евро-2025

Украина – Турция, 29 октября, квалификация к Евро-2025

Футзальная сборная Украины

Украинские футзалисты в шестой раз пробились на чемпионат мира. В этом году Мундиаль примет Узбекистан, а городами-хозяевами турнира стали Андижан, Бухара и Ташкент. Украина попала в группу C.

Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Аргентины, Анголы и Афганистана. Гарантированно в плей-офф выйдут две лучшие команды квартета. Третьи сборные шести групп заочно определят четырех счастливчиков, которые окажутся в 1/8 финала соревнований.

Лучшим выступлением сборной Украины на чемпионатах мира остается дебютное. На ЧМ-1996 в Испании "сине-желтые" дошли до полуфинала турнира, где уступили хозяевам соревнований. В поединке же за бронзовые награды украинцы досадно проиграли России (2:3).

Полный список матчей футзальной сборной Украины в этом году: