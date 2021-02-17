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Якій вакцині від COVID-19 найбільше довіряють українці: дані опитування

Автор: Олександр Білоус

Серед вакцин від COVID найбільшою довірою українців користується американо-німецька Pfizer/BioNTech (23%). У трійку лідерів також входять шведсько-британська AstraZeneca/Oxford (16%) та американська Moderna (12%).

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Приблизно однакова кількість українців довіряють російській вакцині Sputnik V (9%) і американській Novavax (8%), а трьом китайським розробкам загалом довіряє 3% опитаних.

Вірить в успіх вакцинації кожен п’ятий українець (20%), тоді як вдвічі більше число жителів країни (44%) в це не вірить, а ще третина опитаних (35%) вважають, що з вакцинацією українська медицина впорається лише частково.

Водночас щодо глобального успіху вакцинації думки українців розділилися: 39% опитаних вважають, що масова вакцинація зможе повернути людство до нормального життя, тоді як протилежної точки зору дотримується 36% жителів України, а кожен четвертий (25%) - не визначився.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року серед 1802 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

Нагадаємо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і вважатиметься безпечною та ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

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