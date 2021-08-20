На який термін можна оформити ОСАГО

Завдяки появі можливості оформлення електронних страхових полісів завдання автовласників істотно спростилися. Тепер немає необхідності регулярно відвідувати страхову компанію і витрачати час на придбання нової страховки після того, як дія наявної закінчилося. Але термін дії полісів все ще обмежений, а, значить, страховку все одно необхідно буде оновити. Як часто слід це робити?

Дія поліса ОСЦПВ розрахована на рік. Саме цей термін, як правило, мається на увазі при оформленні страховки. Але в деяких випадках він може бути змінений. На який термін можна оформити автоцивілку?

Мінімальний період дії автоцивілки складає 15 діб, але купити такий поліс можуть лише деякі категорії громадян, в числі яких:

водії ТЗ, зареєстрованих в іншій державі, але тимчасово перебувають в Україні;

автовласники, які ще не зареєстрували своє ТЗ або оформили тимчасову реєстрацію (в цьому випадку можна застрахувати авто на 15 днів, а після постановки авто на облік - оформити ОСАГО на 12 місяців).

Ще один варіант скороченого терміну дії ОСАГО - 6 місяців. Такий поліс можна купити в ситуаціях, коли авто використовується тимчасово.

Скільки коштує скорочена автоцивілка? Розрахунок вартості ОСАГО при мінімальних термінах дії проводиться за тими ж параметрами, що і повного річного поліса.

Важливо пам'ятати: дія договору починається на наступний день після його укладення, а припиняється - рівно опівночі зазначеної в документі дати.

Ще один відступ від загальних правил - страхування автомобілів, які використовуються в комерційних цілях, наприклад, для пасажирських перевезень. У цьому випадку дія договору буде припинено в день офіційного планового техогляду.

Чи можна розірвати договір страхування ОСЦПВ достроково?

Іноді автовласники хочуть припинити дію договору автострахування. Чи це можливо? Так, але при дотриманні деяких умов:

при наданні запиту в письмовому вигляді за місяць до дати, зазначеної в договорі як дата закінчення терміну дії, а також - надання оригіналу поліса;

при знищенні ТЗ або переході його у володіння іншим господарем не по волі колишнього автовласника.

Тільки за цих умов автоцивілка може бути анульована і договір розірвано. При відсутності виплат по даному полісу власник авто отримує частину страхового платежу. Якщо розірвання договору було ініційовано страховиком платіж буде повернений в повному розмірі.

Чи може договір бути розірваним самим страховиком? Умовами договору передбачено суму, яка об'єднує виплати по компенсації збитку майну і здоров'ю. При перевищенні агрегатної суми страхової договір може бути розірваний з ініціативи страховика, про що він зобов'язаний повідомити страховика не менш ніж за добу. Поліс вважається дійсним ще 10 діб після отримання повідомлення.

Ще один випадок, коли ОСАГО може бути анульований - ліквідація страхової компанії. За умови встановлення правонаступника договір буде збережений. У разі, коли ліквідація була ініційована страховиком, обов'язки передаються ліквідаційної комісії. Саме для уникнення подібних випадків слід уважно поставитися до вибору страхової компанії.

Що ще варто знати про договір ОСАГО і його дії? При зміні власника транспортного засобу договір продовжує діяти і поліс залишається актуальним. При відчуженні автомобіля все права і обов'язки передаються новому власнику разом з полісом. При смерті власника автомобіля поліс переходить в порядку спадкування разом з ТС.

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