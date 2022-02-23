Який подарунок подарувати дівчині на 8 березня?

Міжнародний жіночий день — ще одна хороша нагода показати свою любов та проявити увагу до подруг, сестер, наречених, колег та інших близьких дівчат. І звичайно ж, хочеться знайти для кожної ідеальний подарунок на 8 березня — такий, щоб запам'ятався, порадував і допоміг відчути себе особливою.

Завдяки сервісу bodo завдання пошуку того самого подарунк вирішується лише за три кліки на сайті компанії. У каталозі вже зібрані найбільш захопливі пригоди, незвичайні майстер-класи, екскурсії, квести, навчання, SPA послуги — серед понад 20 категорій вражень точно знайдеться особливе та підходяще.

Чому bodo знає, що подобається дівчатам?

Компанія вже понад 12 років займається враженнями у подарунок і робить це з усією відповідальністю. За ці роки команда протестувала кілька тисяч послуг у столиці та чотирьох великих містах країни: Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі, залишивши у своєму каталозі лише найнадійніші та найбезпечніші. Також bodo регулярно збирає зворотний зв'язок від клієнтів, аналізує статистику популярності послуг та покращує їх.

У результаті серед вражень є різні пропозиції для дівчат із будь-якими смаками та захопленнями: для відвідування одній, парні та для компанії; для романтичних натур та екстремалок; спортсменок та творчих особистостей. Яку послугу ви не вибрали б у подарунок, можете бути впевнені — вона пройде на найвищому рівні та з першокласними емоціями.

Як вибрати підходяще враження?

На сайті компанії є зручні фільтри за містами та категоріями послуг, які можна застосувати під ваш запит.

Якщо ви хочете здивувати, подарувавши незвичайний досвід, можна вибрати флоат-капсулу, музей-фотоілюзій, VR-квест, майстер-клас молекулярної кухні.

Якщо хочете подарувати активний відпочинок, підійдуть стрибки на батуті, прогулянка на конях, мотузковий парк, сплав на байдарках.

Якщо бажаєте презентувати дівчині відпочинок та час для себе, придивіться до аромамасажу, SPA по-турецьки, стоунтерапії, стильного манікюру та педикюру.

Якщо ж хочете розважити та повеселити, вибирайте міський квест, гру в керлінг, екшн-фільм у VR-окулярах, кінотеатр на даху.

Одна з головних переваг подарункових сертифікатів від bodo в тому, що з ним практично неможливо помилитися. Адже якщо ви не можете визначитися з вибором лише одного враження, у подарунок можна додати до п'яти різних послуг, сплативши лише за найдорожчу з них. Таким чином остаточний вибір все одно буде за одержувачкою. І навіть якщо дівчина не вибере жодне з п'яти, вона зможе відвідати будь-яке інше враження на суму сертифіката.

Ще одним плюсом сертифікатів є їхній презентабельний вигляд. Дівчина отримає барвисту коробку з карткою, святковим конфетті та листівкою всередині. А це додаткові емоції від інтриги з розпакуванням та передчуттям нових вражень. Додайте сюди ще букет та щирі слова привітань — і отримайте ідеальну формулу свята. З bodo дарувати подарунки приємно та легко!