Яку натяжну стелю встановити на кухні: поради дизайнерів

Натяжні стелі славляться своєю декоративністю: можна вибрати будь-який відтінок покриття, будь-який декор — хоч зоряне небо над головою. Але в аспекті кухні, однієї декоративності мало, важливі експлуатаційні характеристики.
У харчоблоці часто утворюється пара під час приготування їжі, відповідно, актуальним є питання вологостійкості покриття.
Отже, яка стеля ідеальна для кухні? За відповіддю ми вирушили до фахівців компанії Art Decor.
Можливо, ви вже чули, що на стелю монтують вінілове, ПВХ полотно. Саме таке покриття і підходить для кухні. За посиланням відразу можна розрахувати і вартість: https://artpotolok.kiev.ua/raschet-stoimosti/. Як бачите, монтаж такої стелі не сильно вдарить по сімейному бюджету.
Другий варіант стелі — тканинна, вона гірше піддається очищенню, тому не рекомендована для встановлення у приміщеннях з великим експлуатаційним навантаженням, тобто у кухні.
Крім того, що під ПВХ-покриттям легше заховати електропроводку й витяжні системи, є ще кілька переваг, а саме:
Біла плівка-глянець добре відбиває світло, тому її вибирають для невеликого приміщення, щоб візуально його розширити. “Завдяки відмінній відбивній здатності створюється ілюзія дзеркала. Як кажуть, хочеш візуально збільшити об'єм приміщення, додай у нього більше дзеркал. А тут таке величезне дзеркало над головою!”, — додали експерти Art Decor.
Але у сучасні інтер'єри відмінно вписуються матові та сатинові поверхні, вони створюють ефект приглушеності та добре поєднуються з пофарбованими стінами. Матова стеля дешевша та менш вимоглива до прибирання. І пам'ятаймо: для кухні підходить тільки ПВХ!
Все індивідуально та залежить від стилю інтер'єру, дизайнерського рішення та ваших уподобань. На кухні ми їмо, проводимо час у родинному колі, значить, за допомогою кольору потрібно добитися бажаної атмосфери. Якщо ваш інтер'єр готовий — зроблений ремонт, встановлені меблі, колір потрібно підбирати під наявну концепцію, щоб витримати гармонійний дизайн в єдиному стилі.
Фахівці не рекомендують вибирати для маленького приміщення кухні темні відтінки. Краще зупинитися на білому, бежевому, молочному, світло-сірому, ніжно-блакитному. А якщо ви вирішили зробити багаторівневу стелю, натяжна конструкція допоможе зонувати рівні різним кольором. Але не більше 3 відтінків і 1 з них світлий!
Для просторої кухні-вітальні можна вибрати сміливіші рішення — фон неба з хмарами або з реалістичним 3D-ефектом. Однак занадто "пишний" декор може швидко набриднути й втомити через неправильне поєднання контрастних кольорів. Тому фахівці рекомендують вдумливо підбирати декор для стелі, щоб він поєднувався з усім інтер'єром кухні.