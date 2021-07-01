Якою буде ціна землі після відкриття ринку: прогноз міністра агрополітики

Лещенко переконаний - за умови проведення низки реформ вартість землі в Україні може навіть перевищити вартість землі у Польщі. За даними Євростату, у 2019 році середня ціна землі у Польщі складала 11 тисяч євро за гектар.

"На вартість активу впливає конкуренція, наявність справедливого суду, верховенства права, захисту інвестицій, інституцій, які дають можливість повноцінно працювати на землі. Мова йде про інструменти фінансування, цивілізованого ринку праці, інструменти прозорого оподаткування, якісної системи контролю з боку держави", - сказав міністр.

Лешенко нагадав, що ціна продажу не може бути меншою, ніж нормативно-правова оцінка - близько 27-28 тисяч гривень за гектар. "Ми в законі вказали мінімально допустиму ціну в Україні. Люди не будуть продавати за безцінь. Вони сьогодні розуміють, що земля - це вартісний актив - тому що сьогодні у світі глобальна потреба в продовольстві", - додав він.