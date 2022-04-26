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Якою буде погода в травні: прогноз Укргідрометцентру

Фото: у травні буде тепліше за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 15-18 градусів тепла (в Карпатах 11-14 градусів), що на 1-1,5 градусів вище за норму. На північному заході та північному сході України - близько до норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), що в межах місячної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря складає 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 0-6 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря - 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму до 38-39 градусів, в Карпатах та горах Криму 26-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, в західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм, в Карпатському регіоні до 85-148 мм.

За даними синоптиків, стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів тепла, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій декаді, на Закарпатті та півдні України - у першій декаді травня.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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