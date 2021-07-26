Якою буде погода в серпні: Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-80 мм, на Прикарпатті місцями 95-99 мм, що в межах кліматичної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у серпні середня місячна температура повітря становить 18-22 градусів, у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23-24 градусів, на високогір′ї Карпат 13 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить - 0-7 градусів тепла, на півдні місцями 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями 0,1-2 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 35-39 градусів тепла, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, в гірських районах 30-35 градусів, на високогір′ї Карпат 26-28 градусів.

У серпні середня місячна кількість опадів складає 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104-120 мм.