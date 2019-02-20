Якими будуть нові санкції США проти Росії

Новий пакет санкції не передбачає заходи за будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Отставной американский дипломат, экс-куратор политики санкций в Государственном департаменте США Дэниэл Фрид рассказал, какими могут быть новые санкции США против России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Фрида DW.

Он отметил, что новый законопроект о санкциях против России еще не прошел ни одной из палат Конгресса, но является отредактированной и улучшенной версией законопроекта о санкциях, который не был реализован в 2018 году.

В частности, экс-чиновник Госдепа прокомментировал, какие меры из нового пакета санкций могут быть наиболее болезненными для РФ.

"Думаю, что комбинация дополнительных финансовых санкций и санкций в энергетическом секторе продемонстрирует россиянам, что они не смогут просто сохранить статус-кво; что пока Россия ведет себя как страна-агрессор в Европе, нападая на Украину и идя на обострение, как это было прошлой осенью в Керченском проливе, давление будет расти", - отметил он.

Вместе с тем Фрид выступает против американских санкций в отношении немецких и европейских компаний за строительство газопровода "Северный поток-2".

"Я считаю этот проект плохим, потому что он подрывает европейскую солидарность. Но я никогда не считал прямые атаки на "Северный поток-2" путем санкций лучшим методом. Я бы хотел, чтобы Евросоюз сам решил этот вопрос. Я, как и раньше, против санкций против "Северного потока-2", если только россияне сами не введут в этот проект лиц, которые уже находятся под санкциями... Повторю еще раз - я против использования санкций против "Северного потока-2", но, насколько я знаю, новый законопроект этого и не предусматривает", - добавил экс-куратор политики санкций.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Штаты намерены в феврале пересмотреть санкции в отношении Москвы, которые были введены после аннексии Крыма.

Как писало РБК-Украина, в феврале участники комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам опубликовали меморандум, в котором отмечается неэффективность санкций США в отношении России.

Добавим, 12 февраля стало известно, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.