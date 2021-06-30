За якими критеріями вибрати двоспальне ліжко?

Двоспальне ліжко — один з найпопулярніших варіантів для спальні. Таких ложе воліють, як люди в парі, так і одинаки. Велике ліжко завжди облагороджує простір, робить його більш розкішним. На ньому зручно витягнутися на весь зріст і спати в будь-якій позі. Виробники розуміють запити користувачів, тому пропонують широкий спектр моделей з різними параметрами. А що потрібно враховувати при виборі — розглянемо нижче.

Габаритні розміри

Якщо раніше меблеві магазини пропонували 1-2 стандарта, то сьогодні можна замовити габарити на будь-який смак. Найбільш популярні різновиди:

140х200 см;

160х200 см;

180х200 см;

200х200 см.

Моделі від 200х200 см називають також королівськими або тримісними. Так як на такому ложі комфортно розміститься не тільки сама пара, а й їх дитина. Також можна замовити двоспальне ліжко від виробника в будь-яких обраних вами розмірах, зазвичай розмірну сітку пропонують з кроком 5 см. Однак пам'ятайте: чим незвичніше будуть меблі, тим складніше буде підібрати для них матрац і інші приналежності.

Підйомний механізм

Ліжка з підйомним механізмом служать не тільки місцем для сну, але й меблями для зберігання речей. Це дуже практично і допомагає економити простір. Не всі можуть похвалитися габаритними площами своїх квартир і часто замість додаткової шафи краще вибрати ліжко з підйомником, який буде відкривати доступ до містких скриньок. Там зручно тримати постільну білизну, ковдри або мало використовувані, сезонні речі. Механізми бувають:

газовими;

пружинними;

ручними.

Ручний найдешевший, а газовий найдорожчий. Якщо внизу будуть лежати маловикористовувані речі, можна заощадити і вибрати ручний. Але, якщо доступ до ящиків потрібен постійно, краще вибрати один з двох інших варіантів. Піднімати їх набагато легше.

Висувні ящики

Ще один спосіб організувати місця для зберігання — висувні ящики під підставою. Вони можуть розміщуватися по всьому периметру, у підніжжя, збоку або симетрично з боків. З одного боку таке рішення дозволяє окремо зберігати різні речі, але з іншого — корисного простору виходить менше, ніж у варіантах з підйомником. Також не забувайте, що потрібна наявність вільного місця, щоб скринькам було куди виїжджати.

Матеріали

Сьогодні найбільш поширені меблі з ДСП, металу і натурального дерева. Для регулярного використання краще купувати металеві або дерев'яні вироби. В якості тимчасового або гостьового варіанту підійде ДСП. Щоб заощадити, можна розглянути комбіновану конструкцію, де несучі деталі будуть виконані з металу або деревини, а декоративні з МДФ або ДСП.

Ортопедична основа

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, вибирайте двоспальні ліжка з ортопедичною підставою. Місце під матрац у них виконано не з цілісного листа, а з окремих рейок — ламелей. Ламелі мають злегка вигнуту догори форму, пружинять при натисканні. Така конструкція допомагає рівномірно розподіляти вагу тіла під час сну і навіть з тонким матрацом ви будете почувати себе відмінно.

Розширені можливості пошуку

При виборі двоспального ліжка обов'язково переконайтеся, що його допустиме навантаження підходить під ваші умови експлуатації. Допустиме навантаження зазвичай вказується в кілограмах на спальне місце. Але не забувайте до ваги користувача додати кілька кг, які припадуть на матрац і інші постільні приналежності.

Також визначіться, чи потрібні вам такі доповнення, як високе узголів'я, м'яка оббивка, мобільні ніжки. Крім довжини і ширини, перевірте чи підійде вам висота виробу.