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Яким ФОПам потрібно використовувати касові апарати: роз'яснення податкової

Київ, Понеділок 04 січня 2021 15:17
Яким ФОПам потрібно використовувати касові апарати: роз'яснення податкової
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для більшості ФОПів використання РРО перенесли на рік

З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року звільняються від обов’язкового використання реєстраторів розрахункових операцій ФОПи другої - четвертої груп. Це стосується ФОПів, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1,320 млн гривень незалежно від обраного виду діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПС).

Водночас зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій ФОПи, які здійснюють:

  • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
  • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
  • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Нагадаємо, Верховна рада відстрочила до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Згідно з роз’ясненням податкової, реєстратори розрахункових операцій (РРО) не застосовуються при здійсненні розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування. Це ж стосується сервісів переказу коштів.

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