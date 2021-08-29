Яким буде курс долара: прогноз на перший тиждень осені

Аналітик зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,9%.

Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, який встановлює Нацбанк, виріс з 26,65 до 26,77 гривень (+0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,68/26,70 до 26,91/26,93 гривень (+0,9%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,62/26,82 до 26,82/27,03 гривень (+0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Іосуб підкреслив, що міністр фінансів України Сергій Марченко в недавній заяві зазначив, що не чекає різких сплесків і шоків курсу гривні до долара наступного року. А в трирічній бюджетній декларації зафіксовані потенційні показники бюджету на 2022-2024 роки.

Серед них є і прогноз курсу гривні до долара в найближчі роки. За прогнозом уряду, в 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 гривень в середньому по року. У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 гривень, в 2023 році - 28,8 гривень, в 2024 році - 29,2 гривень.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,15 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,0/27,2 гривень", - додав аналітик.