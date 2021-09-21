Яким буде курс долара до гривні наступного року: прогноз бізнесу

Керівники компаній при плануванні бюджетів на 2022 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 29 грн/долар. Прогнози щодо курсу долара на наступний рік збігаються з минулорічними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеної Європейською бізнес асоціацією ( ЄБА ).

У 2022 році переважна більшість (83%) респондентів прогнозують зростання свого бізнесу, 15% директорів розраховують втримати бізнес-показники на рівні 2021 року, і тільки 2% очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу (14% минулого року).

Прогнози фінансового результату компаній на наступний рік суттєво зросли. Більшість підприємців, зокрема 67% прогнозують зростання доходу на рівні 10-20% - у гривні. Цей показник повернувся до рівня 2020 року після суттєвого падіння у минулому. На зростання доходів до 10% у натуральному виразі очікують 36% директорів, а майже половина (49%) розраховують на 10-20% зростання.

Усі респонденти цьогорічного опитування зазначили, що планують підвищувати заробітну плату своїм співробітникам у 2022 році. Більшість керівників, а саме 55% планують підвищення заробітної плати у розмірі 5-10%. Ще 30% підвищать заробітну плату у розмірі 10-20%. Нагадаємо, минулого року 15% компаній не мали змоги підвищити заробітну плату персоналу.

Так само пожвавлюються плани бізнесу щодо створення нових робочих місць. Тоді як минулого року 60% не планували жодних змін в штаті, цьогоріч таких лише 36%. А більшість, зокрема 58% топ-менеджерів планують розширювати штат. І тільки 6% бізнесів будуть вимушені вдатися до скорочення персоналу.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2022 рік" взяли участь 95 ТОП-менеджерів компаній-членів Європейської бізнес асоціації. Анкета складалася з 10 питань, опитування проводилося у вересні 2021 року. Дослідження "Прогнози бізнесу" проводиться асоціацією шостий рік.