В яких випадках заборонено використання е-паспортів: пояснення міграційної служби
Фото: існують обмеження на використання електронних паспортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Цифрові копії біометричних паспортів у застосунку "Дія" мають наразі однакову юридичну силу з пластиковою ID-карткою та паперовим закордонним паспортом. Однак є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу.
Обмеження на використання електронних паспортів в "Дії" є при:
- перетину державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
- в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї;
- в’їзду, перебуванні, проживанні або пересуванні у межах прикордонної смуги, вихід у територіальне море та внутрішні води України.
Водночас, цифровий паспорт у "Дії" можна пред'являти на території України в багатьох випадках, коли потрібно посвідчити особу чи підтвердити громадянство:
- подорожі залізницею або літаком у межах України;
- медичне обслуговування;
- здійснення банківських операцій;
- отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, поштових послуг;
- підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів
- придбання окремих товарів у магазині, коли покупцеві треба підтвердити свій вік.
Крім того, вимога надати фізичний аналог паспорта-картки можлива у разі, якщо виявлено розбіжності між інформацією про особу, зчитаною зі смартфона, та відомостями, внесеними до ЄДДР, а також для обміну ID-картки.