Яких реформ нам ще не вистачає? - Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Коли, нарешті, країна пройде пік захворюваності? На які реформи чекати українцям під час кризи? Президент не краде, але надходження до бюджету зменшуються, то де ж ховається корупція?
Чим насправді дихає країна – у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань;
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя";
Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Олега Ляшка”;
Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;
Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання “Медтехніка+”;
Олександр Соколовський, власник компанії “Текстиль-Контакт”;
Сергій Комісаренко, голова робочої групи при НАН України з проблем (наслідків) поширення коронавірусу в Україні.
Вони говорять, а вирішує народ.