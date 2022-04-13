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Які продукти найбільше подорожчали в березні: дані Держстату

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Україна, Середа 13 квітня 2022 12:08
Які продукти найбільше подорожчали в березні: дані Держстату Фото: овочі дорожчають найбільше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в березні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали овочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7% до 19,4 гривень за кілограм, морква - на 27,3% до 20,1 гривень за кілограм, картопля - на 22,6% до 11,7 гривень за кілограм.

Крупа гречана подорожчала 11,4% до 54,2 гривень за кілограм.

Свинина подорожчала на 5,7% до 130,6 гривень за кілограм, сало - на 8,5% до 116,4 гривень за кілограм, риба морожена на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.

За даними Держстату, сигарети преміум-класу подорожчали на 1,2% до 71,5 гривень за пачку.

Які продукти найбільше подорожчали в березні: дані Держстату

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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