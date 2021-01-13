Які проблеми можуть виникнути з COVID-паспортами. Що кажуть експерти

Фото: експерти розповіли про можливі проблеми з COVID-паспортами (РБК-Україна)

Можливе введення так званих COVID-паспортів, що підтверджують вакцинацію, в Україні може зіштовхнутися з проблемами. У тому числі тому, що такий документ буде потрібен тим, хто виїжджає за кордон, але, як правило, вони не входять до групи ризику і не будуть отримувати вакцину в числі перших.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям".

В коментарі РБК-Україна голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін розповів, що підтримує ідею впровадження вакцинальних паспортів. Він вважає, що в майбутньому від українців будуть вимагати такий документ при в'їзді до інших країн.

"Не з чуток знаю, що, в'їжджаючи до інших країн з результатом тесту на ПЛР, Україні вже не довіряють. Тому що величезна кількість підроблених довідок, тому що спалахують скандали з підпільною вакцинацією. Хочу зазначити, що підпільну вакцинацію неможливо буде внести в офіційний вакцинальний паспорт", - заявив експерт.

У той же час керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк впевнений, що до запуску глобальної системи "ковідних" паспортів треба готуватися заздалегідь. На його думку, в іншому випадку українці опиняться в ситуації, коли будуть дуже обмежені в можливості подорожувати.

"Тому що люди, які, як правило, виїжджають за кордон по роботі або для відпочинку - не перебувають у групах ризику, визначених у нашому плані вакцинації. Станом на зараз виглядає так, що дуже добре, якщо для них вакцинація стане доступною в 2021 році, швидше за все, ще пізніше. Тому, напевно, буде альтернатива вакцинуватися приватним чином", - додав він.

Нагадаємо, раніше прикордонники роз'яснили, чи треба українцям сертифікат вакцинації від COVID для виїзду за кордон.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чого чекати українцям у питанні COVID-паспортів.