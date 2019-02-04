Які бувають наколінники і чим вони відрізняються один від одного

Коленный сустав человека выдерживает постоянные повышенные нагрузки и не только при движении, нагрузка весом, занятия спортом и практически любые движения происходят с участием именно этого сустава. Разрывы связок, ушибы, растяжения, любые другие травмы или воспалительные заболевания могут стать причиной значительного ограничения подвижности человека. Чтобы этого не произошло, врачи советуют носить наколенники, как при травмах разной степени, так и при различных заболеваниях.

Наколенник – это эластичное изделие с дополнительными фиксирующими элементами – стяжками, застежками, жесткими пластинами и кольцами из эластичного материала, от количества и жесткости которых зависит степень фиксации. Принцип действия наколенника заключается в том, что он частично или полностью ограничивает подвижность сустава, тем самым, уменьшая возможность получения травмы, ее дальнейшее усугубление, а также ускоряет процесс реабилитации после травм и операций.

Чтобы правильно выбрать фиксатор, надо знать, какие бывают наколенники и чем они отличаются друг от друга:

Мягкие наколенники, состоящие только из эластичной ткани, которая может быть разной по плотности в разных областях, например, с более жесткой вставкой в районе коленной чашечки или под коленом. Мягкие наколенники практически не ограничивают подвижности, лишь слегка уменьшают ее интенсивность;

Полужесткие наколенники со вставками в форме ребер, пластин, колец из гибкого пластика или из металла. Они частично ограничивают боковые движения, но не изменяют интенсивность сгибательно/разгибательных движений;

Жесткие наколенники или ортезы используются для фиксации во время реабилитации после сложных травм или при хронических заболеваниях. Бывают цельные или разъемные ортезы, с жесткими металлическими ребрами и шарнирами, некоторые модели позволяют зафиксировать сустав под определенным углом.

Тутор – это альтернатива гипсовой лонгете, которая препятствует сгибанию/разгибанию колена. Она обеспечивает оптимальные положение для заживления травмы, снятия воспаления и ускорения реабилитации. Часто туторы используют для полного обездвиживания сустава при транспортировке больного.

Как определить размер фиксатора подскажет лечащий врач или специалист магазина медицинских товаров.

Для самостоятельного определения надо измерить обхват колена в соответствии с рекомендациями производителя, наколенник которого Вы приобретаете, так как у разных производителей критерии оценки могут быть разные:

В положении стоя измеряют обхват колена по центральной линии;

Согнув колено под углом 30°, измеряют обхват на высоте 30 см от сустава колена;

Согнув колено под углом 30°, измеряют обхват ниже сустава на 10 см.

Какое измерение надо сделать указано на упаковке наколенника. Полученный результат сравнивают с размерной таблицей и выбирают тот размер, который ближе всего к замеру.

На сайте Ortocomfort.ua представлены наколенники разных производителей, на каждой упаковке есть шкала размеров, которой надо пользоваться только при покупке изделия данной фирмы.

Чтобы наколенники оказывали необходимое действие, надо знать, как их использовать. Как правильно носить наколенник подскажет врач или специалист магазина ортопедических изделий. Если нет индивидуальных рекомендаций, надо придерживаться следующих правил:

- Эластичные наколенники носят во время интенсивных тренировок, длительных прогулок, при выполнении тяжелой физической работы, поднятии тяжестей. При обычно режиме движения или во время отдыха надевать наколенник не надо;

- Эластичные наколенники с согревающим эффектом (с добавлением шерстяной нити) носят в момент обострения воспалительных заболеваний – артритов и артрозов. Такой наколенник можно носить целый день, снимая только на ночь;

- При артритах и артрозах легкой степени наколенники носят до 3-х часов в день, а вот при более сложных формах болезни наколенник носят до 12 часов в сутки;

- Наколенники, которые заменяют гипсовую повязку, носят в режиме, предписанном врачом;

- Если специалист не определил индивидуальный график ношения, то длительность использования наколенника не должна превышать 6-ти часов в сутки.