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Яка робота може виконуватися дистанційно: роз'яснення Держпраці

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Україна, Неділя 21 серпня 2022 07:30
Яка робота може виконуватися дистанційно: роз'яснення Держпраці Фото: роботодавець самостійно вирішує питання щодо дистанційної роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Законодавство України не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Держпраці.

"Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна робота, яку цілком можливо виконувати поза приміщеннями роботодавця, можна перевести працівника на дистанційну роботу", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу:

  • - вагітних жінок;
  • - працівників, котрі мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями);
  • - працівників, котрі мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
  • - батьків чи опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • - працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації - тимчасово на два місяці.

Нагадаємо, в липні Рада внесла зміни до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Новим законом передбачено, що робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі.

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