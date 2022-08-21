Яка робота може виконуватися дистанційно: роз'яснення Держпраці
Законодавство України не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Держпраці.
"Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна робота, яку цілком можливо виконувати поза приміщеннями роботодавця, можна перевести працівника на дистанційну роботу", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу:
- - вагітних жінок;
- - працівників, котрі мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями);
- - працівників, котрі мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
- - батьків чи опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
- - працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації - тимчасово на два місяці.
Нагадаємо, в липні Рада внесла зміни до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Новим законом передбачено, що робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі.