Яка робота може виконуватися дистанційно: роз'яснення Держпраці

Законодавство України не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Держпраці .

"Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна робота, яку цілком можливо виконувати поза приміщеннями роботодавця, можна перевести працівника на дистанційну роботу", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу: