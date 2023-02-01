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Каховское водохранилище обмелело из-за действий оккупантов: местным советуют запасаться водой

Фото: в Каховском водохранилище упал уровень воды (wikimedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м, так что жителям соседних общин советуют сделать трехдневные запасы воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Марганецкого водоканала.

Да, жителям Марганца, Марганецкой, Мировской и Томаковской ОТГ советуют сделать запасы воды на случай чрезвычайной ситуации.

"В настоящее время ситуация с уровнем воды в Каховском водохранилище позволяет предприятию работать в штатном режиме, но рекомендуется содержать 3-х суточный запас воды в качестве меры пресечения и не распространять непроверенную информацию", - говорится в заявлении.

Коммунальщики добавили, что в случае повреждения оккупантами системы централизованного водоснабжения будет применен разработанный план действий по обеспечению населения водой.

Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище составляет 14,6 м при норме 16 м. Это произошло из-за повреждений оккупантами запорных шандоров Каховской ГЭС.

Напомним, что военные Российской Федерациивывезли все медицинское оборудование и закрывают больницы Каховки и Новой Каховки.

А недавно Каховское территориальное общество показало видео, как военные РФ обстреляли центр оккупированной Каховки.

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