У Каховці російські військові викрали директора школи

У місті Каховка Херсонської області російські військові з дому викрали директора школи Віктора Пендальчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Каховську міську територіальну громаду.

Раніше ми повідомляли, що російські військові вкрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні предмети.

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