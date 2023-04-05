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Кафедральный собор УПЦ Московского патриархата во Львове перешел в ПЦУ

Фото: московский патриархат спустя год войны лишился церкви во Львове (wikimedia.org)
Автор: Александр Белоус

Свято-Георгиевский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Львовского облсовета Юрий Холода в Facebook.

"Храм на Тараса Бобанича перешел от московской церкви в Православную церковь Украины. Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя", - написал он.

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что сейчас в храме "ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата, прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ".

Напомним, 2 апреля священнослужители УПЦ Московского патриархата избили военного в церкви в Хмельницком. После этого храм перешел в ПЦУ.

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