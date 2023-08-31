В Киеве обновят пропуски на авто для езды в комендантский час: как получить

В Киеве с 25 сентября введут пропуски нового формата на автомобили для передвижения по городу во время комендантского часа, который продолжается в столице с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

Куда обращаться за обновленными спецпропусками

Жители и гости столицы, имеющие право на передвижение по городу в этот период, могут подавать заявки на получение документа нового образца со следующего понедельника

Обращаться следует с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка, который расположен в Киеве по адресу проспект Победы, 55/2, номер телефона (044) 456-47-27.

"Согласно процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка", - отметил начальник КМВА Сергей Попко

Кто имеет право на такие пропуска

Во время комендантского часа пользоваться спецпропусками могут только те, кто относится:

к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины,

критической инфраструктуры города,

органов государственной власти.

Для всех остальных в столице с 00:00 до 05:00 запрещено находиться на улице и в общественных местах и перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком. Исключение - во время объявления воздушной тревоги можно только дойти до ближайшего укрытия.

Зачем меняют пропуска

Как объяснили в КМВА, система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто имеет на это право.

"Напоминаю, что эти пропуски запрещено размещать под стеклом или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных... Жителям и гостям Киева напоминаю - комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения. Будьте сознательны и не нарушайте правила", - призвал Попко.

Обратим внимание, что в случае нарушения требований комендантского часа нарушителей задерживают и доставляют в подразделения Национальной полиции.

Напомним, что недавно в Киеве продлили время работы кафе и ресторанов. Так, уже с 1 сентября заведения общепита в столице будут работать на один час дольше - до 23:00.