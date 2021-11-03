Кадрові перестановки в Кабміні. Хто може зайняти вакантні місця міністрів: пропозиція СН

Сьогодні Рада звільнила ряд міністрів. Фракція "Слуга народу" направила Кабінету міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлія Палійчук.
СН пропонує:
Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Верховна рада прийняла рішення звільнити: