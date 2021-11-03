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Кадрові перестановки в Кабміні. Хто може зайняти вакантні місця міністрів: пропозиція СН

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Рада звільнила ряд міністрів. Фракція "Слуга народу" направила Кабінету міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлія Палійчук.

СН пропонує:

Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.

Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Яких міністрів сьогодні звільнили

Верховна рада прийняла рішення звільнити:

  • міністра оборони України Андрія Тарана,
  • міністра стратегічних галузей Олега Уруського,
  • міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова,
  • міністра економіки України Олексія Любченка,
  • міністра захисту довкілля Романа Абрамовського.
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