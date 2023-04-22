"Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные

Безработных стало меньше?

По данным Государственной службы занятости, уровень безработицы в Украине за год упал вдвое, что является историческим минимумом. В марте 2023 количество безработных составляло 137,3 тысячи, тогда как год назад было 286,9 тысячи безработных.

Однако речь идет именно о количестве официально зарегистрированных лиц в Центрах занятости по стране, поэтому фактические данные могут значительно отличаться.

Так, НБУ в феврале опубликовал "Инфляционный отчет" с прогнозом уровня безработицы в Украине в 2023 году на уровне 26,1%, а общее количество безработных к концу 2022 года было оценено в 2,9 млн человек.

HR-эксперт Татьяна Пашкина в комментарии РБК-Украина также отметила, что уровень безработицы, который однародовала Госслужба занятости, очень сложно сравнивать с предыдущим годом.

Одной из причин является то, что существенно изменились условия, предлагаемые государством при регистрации в Центре занятости. К примеру, сокращен срок пребывания на учете и выплаты пособия по безработице.

Во-вторых, теперь две трети безработных составляют женщины, а год назад количество безработных среди мужчин и женщин было одинаковым. Сейчас важным фактором является военный учет, без постановки на который нельзя зарегистрироваться в Центрах занятости.

"Соответственно, определенное количество мужчин не станет на учет в Центре занятости, даже если они безработные. Поэтому я не считаю цифру безработных, которая сейчас официально обнародована, релевантной к ситуации", – высказала мнение эксперт.

Тенденции на рынке вакансий

Как рассказала Татьяна Пашкина, предложений на рынке труда в Украине становится больше, а сайты по трудоустройству уже имеют до 3/4 вакансий от довоенного прошлогоднего периода.

Количество предложений работодателей растет ежемесячно. В марте на портале поиска работы Work.ua разместили 75 575 вакансий, что на 14% больше чем в феврале 2023 года.

По сравнению с 2021 годом рынок вакансий возобновился на 91%, и на 75% – сравнимо с довоенным уровнем 2022-го. Такие показатели предоставили изданию в Work.ua.

HR-эксперт Татьяна Пашкина отметила, что чем больше вакансий, тем больше конкуренции между работодателями за соискателей, поэтому сейчас пересматривают заработные платы, системы мотивации. Крупные компании в 2022 году делали это неоднократно, чтобы удержать работников и привлечь новых.

Низкая конкуренция и "кадровый голод" увеличивают шансы на трудоустройство

Еще одним определяющим моментом для соискателей работы является уменьшение конкуренции. По данным Государственной службы занятости, нагрузка на одну вакантную должность упала в 2 раза.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале тенденции по основным сайтам поиска работы на апрель 2023 – конкуренция продолжает падать:

Work.ua – на одну размещенную вакансию претендуют в среднем 2 кандидата (в марте – 2,7).

Rabota.ua – количество резюме на одну вакансию составляет 3,9 (в марте – 5,5).

Динамику конкуренции среди соискателей работы с 2021 года по сегодняшний день можно проследить на графике от портала Work.ua. Из исследования видно, что уровень конкуренции сейчас почти такой, как в довоенном 2021-м, и значительно ниже чем в 2022 году.

По словам Татьяны Пашкиной, уже нет прошлогодней тенденции, когда осенью с началом учебного года многие вернулись в Украину.

Кто сейчас еще остается за границей (в основном женщины с детьми, которые уже ходят в новые школы), намерены быть там до конца войны или как минимум до окончания этого учебного года. Поэтому до мая-июня 2023 вряд ли будут какие-то значимые изменения в количестве соискателей работы.

Во многих сферах ощущается "кадровый голод". "И даже то, что некоторые компании пересматривают заработную плату, ситуацию не упрощает, ведь "людей физически нет", – добавляет эксперт.

Какие специалисты нужны

В марте 2023 года на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе. Это 7220 новых вакансий, и самой востребованной является должность бармена (1370 предложений). На втором месте – сфера обслуживания.

Также больше работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и на рабочие специальности.

В разговоре с РБК-Украина Татьяна Пашкина отметила, что за год войны перечень предложений на рынке труда не претерпел кардинальных изменений.

По-прежнему нужны менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, работники логистической сферы, бухгалтеры, водители, курьеры. На производствах так же не хватает швей, слесарей и т.д. Однако изменились пропорции по городам.

Географический тренд. Где работы больше

Лидерами по количеству предложений работы сейчас являются:

Киевская область – 22 787 вакансий;

– 22 787 вакансий; Львовская область – 7 525 вакансий;

– 7 525 вакансий; Днепропетровская область – 7 158 вакансий;

– 7 158 вакансий; Одесская область – 5 461 вакансий;

Ивано-Франковская область – 2 429 вакансий.

Однако количество вакансий в прифронтовых областях начинает увеличиваться.

На портале Work.ua приводят статистику увеличения предложений работы в марте 2023 в Николаевской 975 (+32% по сравнению с февралем 2023) и Херсонской области – 119 вакансий (+21%).

В то же время, среди претендентов самая большая конкуренция – в Киевской области. Также многие ищут работу в Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях.

Самая низкая конкуренция – в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Зарплаты растут

Если в прошлом году средняя заработная плата по Украине составила 15 тысяч грн, то в марте 2023 года это уже 16 тысяч грн. Повышение уровня оплаты наблюдалось в Одесской области – до 15 500 грн (+500 грн с февраля 2023) и Львовской области – до 16 000 грн (+500 грн).

Согласно исследованию Work.ua, самые большие зарплаты (за исключением руководящих должностей и сферы IT) предлагают:

медиабайеру – 52 500 грн;

водителю-международнику – 40 000 грн;

бизнес-аналитику – 32 500 грн;

арматурщику, рихтовщику, риелтору – 30 000 грн.

Самые низкие зарплаты остаются у уборщиков (8000 грн), посудомоек (9000 грн) и санитаров (9000 грн).

Война покажет. Чего ждать от рынка труда

Полномасштабная война негативно повлияла на рынок труда в Украине и остается наибольшим фактором неопределенности при прогнозировании возможных изменений.

В "Инфляционном отчете" НБУ отмечает, что рынок будет ослаблен еще длительное время, однако постепенно будет восстанавливаться благодаря адаптации населения и бизнеса к условиям военного периода.

При понижении рисков безопасности спрос на рабочих будет расти, поэтому безработица в текущем году может сократиться. Рынок труда будет отличаться в регионах из-за миграционных процессов, также будут сохраняться квалификационные диспропорции.

По мнению Татьяны Пашкиной, чем больше будет маркеров стабильности и относительного благополучия, тем больше шансов, что бизнес в Украине будет подниматься.

Эксперт также рассказала, что из-за войны ситуация с сезонными вакансиями этого года изменится.

С началом полевых работ увеличивается количество вакансий в аграрном секторе, учитывая и то, что многие работавшие на агротехнике мужчины мобилизованы. Но число этих вакансий может возрасти не везде, так как значительная плрщадь посевных территорий недоступна из-за оккупации или опасности мин.

Агровакансий станет больше (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Что касается морского курортного сезона, то в этом году вакансий в этой сфере еще не будет. Однако при недоступности отпуска у моря, отдых в горах становится еще более популярным. Поэтому возможно расширение сезонного рынка именно благодаря потребности в работниках гостинично-ресторанной сферы в западных регионах Украины.

Также может возрасти спрос на операторов аттракционов в парках отдыха, если их работу разрешит ситуация с безопасностью.

Почему работодатели в вакансиях не указывают размер зарплат

Информация об уровне оплаты очень важна для соискателей работы, но работодатели не всегда указывают эти данные, чем часто отпугивают претендентов на вакансию.

РБК-Украина попросило HR-консультанта Татьяну Пашкину объяснить возможные причины такой ситуации.

По ее словам, иногда предлагаемая заработная плата меньше рыночной. Также размер оплаты могут скрывать в объявлениях, чтобы не демотивировать работников компании. Ведь традиционно уже работающий сотрудник выходит работодателю "дешевле" чем привлечение с рынка труда.

Кроме того, сейчас распространена противоположная ситуация, когда работников пытаются нанять "дешево".

В некоторых случаях точный размер зарплаты не указывают, чтобы "оставить пространство для переговоров". Соискателям могут предлагать должностной оклад с возможностью премий в зависимости от существующей системы вознаграждений.

Также бывает, что у работодателя есть несколько вакантных должностей, и каждая имеет свой штатный оклад. Но на сайте могут разместить такую вакансию, которая объединяет эти должности. Поэтому соискателю уже при собеседовании могут предложить зарплату с повышенным окладом, например с коэффициентом 1,5-1,8.

Как рассказала эксперт, большинство соискателей считают, что если заработную плату не афишируют, то это из-за того, что ее "стыдно указывать". Иногда они бывают правы, и это работает в негатив на вакансиях, где есть фиксированная зарплата по четкой тарифной сетке.

Сокрытие размера зарплаты в таком случае неуместно и может свидетельствовать о том, что работодатель будет пытаться договориться в свою пользу или "сэкономить" на налогах.

Отдельно Татьяна Пашкина обращает внимание, что сейчас много вакансий от аферистов, когда в объявлении якобы предлагают хорошие условия и зарплату, а в общении с кандидатом настаивают внести оплату, например, за регистрацию аккаунта, проверку тестового задания и т.д.

Она советует критически относиться к вакансиям, размещаемым в чатах мессенджеров и соцсетях. Следует тщательно проверять данные работодателя, лучше использовать сайты поиска работы, где можно найти удаленную, но при этом официальную работу, воспользовавшись специальным фильтром. "Требовать деньги за трудоустройство – мошенничество", – подчеркнула эксперт.