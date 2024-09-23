Кадровый кризис в Украине: как нехватка специалистов угрожает экономике и бизнесу

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Влияние кадрового кризиса на бизнес и экономику

CEO Talando Влада Лященко обращает внимание, что сейчас Украина сталкивается с острым кадровым кризисом, который негативно влияет на развитие бизнеса и экономики. По данным Министерства экономики, количество официально трудоустроенных лиц уменьшилось с 11,5 млн. в 2021 году до 9 млн. в 2023 году. Для достижения устойчивого роста ВВП на 7% ежегодно к 2030 году стране необходимо еще около 4,5 млн. работников.

Согласно исследованию Европейской бизнес ассоциации (EBA), 74% компаний в Украине испытывают острый дефицит кадров, что значительно превышает показатели осени 2023 года (55%). Наибольшая нехватка работников наблюдается в сферах критической инфраструктуры, транспорта, логистики, строительства и производства.

Кроме того, многие малые и средние предприятия оказались на грани закрытия из-за нехватки рабочей силы. По результатам опроса, проведенного Advanter и UNDP, кадровый кризис является одним из четырех ключевых факторов, сдерживающих развитие бизнеса в Украине.

Результаты опроса рекрутинговой компании Talando

Нехватка кадров по отдельным категориям

Проблемы с персоналом остаются одним из ключевых вызовов для украинских компаний в 2024 году. Согласно исследованиям CID, Дия.Бизнес, Advanter и UNDP, больше всего недостаток кадров испытывают в следующих категориях: рабочий персонал (50,6% компаний), мастера и технологи (36,9%), а также офисные работники (28,8%).

Результаты исследований CID, Действие. Бизнес, Advanter и UNDP

По данным платформы поиска работы Work.ua, в июле наблюдалось уменьшение количества вакансий в таких сферах как обслуживание (-2%), гостинично-ресторанный бизнес (-6%), розничная торговля (-1%) и транспорт (-1%). ). Однако в рабочих специальностях количество вакансий увеличилось на 2%, а в административном секторе – на 1%.

В июне наблюдалось уменьшение вакансий в шести категориях с наибольшим падением в сфере обслуживания (-4%). В то же время увеличение вакансий отмечалось в торговле, логистике и транспорте (+1%), в частности, наибольший прирост зафиксирован в юриспруденции, образовании и Силах обороны.

Весной рынок вакансий рос активнее: прирост в топ-10 профессий достигал от +8% до +18%. К концу мая немного замедлился – в пределах от +1% до +8%.

Какие отрасли наиболее остро испытывают нехватку специалистов

Еще до начала полномасштабной войны в 2022 году Украина сталкивалась с ощутимым дефицитом кадров в ключевых сферах экономики. Война лишь обострила проблему, а ряд отраслей находится на грани кризиса из-за нехватки квалифицированных работников.

Производство и энергетика. Сферы машиностроения, металлургии, электроники и энергетики традиционно страдали от нехватки специалистов. Пока ситуация отличается в зависимости от предприятия: некоторые компании вынуждены сокращать производство или бронировать работников. К примеру, некоторые производственные мощности загружены лишь на 25-50%, поэтому кадровая проблема менее заметна.

В то же время, есть острый дефицит узкоспециализированных специалистов. К примеру, на предприятиях критической инфраструктуры не хватает инженеров и диспетчеров, способных управлять энергетическими системами в условиях военных рисков. У некоторых компаний не хватает до 25% специалистов на ключевых позициях, что создает дополнительные риски для энергетической безопасности страны.

Строительство. Строительная отрасль также сталкивается с проблемами кадрового обеспечения. Большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных работников, таких как электромонтеры, маляры и строители. Нехватает также инженеров и архитекторов.

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство, особенно в западных регионах Украины, испытывает острую нехватку сезонных работников, в частности агрономов, ветеринаров и других специалистов.

Здравоохранение. Медицинская отрасль также испытывает кадровый недостаток. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в сельских районах, где не хватает врачей и медсестер. Не хватает специалистов и в некоторых специализированных отраслях.

Образование. Не хватает квалифицированных учителей в таких дисциплинах как математика, информатика, физика и иностранные языки. Особенно остро эта проблема стоит в отдаленных регионах.

Логистика. Сфера логистики также страдает от нехватки водителей, складских работников и специалистов по управлению цепями снабжения.

Область услуг и HORECA. В сфере гостиничного, ресторанного и розничного бизнеса ситуация с кадрами тоже критическая. Из-за низких зарплат многие работники этой отрасли выехали за границу еще до войны, и маловероятно, что они вернутся на Родину. Не хватает поваров, официантов и администраторов.

Книгоиздательство и искусство. Книгоиздательская отрасль также испытывает нехватку специалистов. Не хватает печатников, редакторов, корректоров и менеджеров, которые могли бы обеспечить качественное издание литературы. В сфере искусства есть дефицит менеджеров и платформ для представления.

Как разные компании адаптируются к вызовам войны

Кадровый дефицит продолжает оставаться актуальной проблемой для многих украинских компаний, вынужденных адаптироваться к новым условиям войны и мобилизации. Бизнес ищет решения, чтобы поддерживать эффективность и обеспечивать стабильную работу, в то же время сталкиваясь с трудностями в привлечении персонала.

"Агропросперис" (агрессектор). В компании отмечают, что пока не сталкиваются с острой нехваткой кадров. Компания заблаговременно подготовилась к возможным потерям персонала из-за мобилизации.

"В нашей группе компаний сегодня 3600 сотрудников. До войны у нас было 3200 человек, и сразу после начала полномасштабного вторжения мы поняли, что часть кадров могут мобилизовать. Мы начали к этому готовиться, набирая "стажеров" (как мы их называем) – резервных трактористов, которые проходили обучение с первого дня", - комментируют в "Агропросперис".

Фармак (фармацевтическое производство). Фармацевтическая компания Farmak отмечает, что срок закрытия вакансий значительно увеличился по сравнению с довоенным периодом.

"Срок закрытия вакансий увеличился на 50%, особенно на рабочие должности, где есть потребность в мужчинах", – объясняют в компании. Это касается слесарей, электриков, аппаратчиков и других специалистов.

Холдинг охранных компаний SHERIFF. В охранном секторе также наблюдается нехватка кадров, в частности, из-за миграции и мобилизации.

"В самом начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, был определенный излом, большое перемещение людей, миграция за границу, релокация бизнесов. Тогда мы потеряли почти все HR-подразделение. Но это было очень давно, и за 2,5 года на этих позициях уже работают другие люди, прекрасно выполняющие свою работу", – отмечают в SHERIFF.

Компания также адаптировала возрастные требования для охранников и принимает на работу кандидатов от 20 до 55 лет. Раньше возрастной диапазон охранников составлял 25-45 лет: к 25 годам они набирались опыта, а к 45 годам сохраняли хорошую физическую форму.

"Транс-сервис-1" (грузовые перевозки). В сфере грузовых перевозок главной проблемой является мобилизация мужчин, что затрудняет поиск водителей-дальнобойщиков, слесарей и механиков. В то же время, компания поддерживает свой бренд работодателя, что помогает закрывать вакансии.

"Альпднепр" (строительные работы). Строительная компания "Альпднепр" сталкивается с увеличением трудностей в найме рабочих специалистов.

"Проблемы с кадрами были и до войны, но сейчас они намного больше. Многие из наших сотрудников, которые работали долго, почти половина, пошли воевать и продолжают постепенно мобилизоваться. Кое-кто уже не вернется. Это были наши мощные специалисты, поэтому приходится набирать новых людей" , – рассказывают в компании.

Швейное производство Богдана Шпака. Швейное производство также испытывает трудности из-за кадрового дефицита.

"Мои производственные площади позволяют мне взять на работу около 50 человек. У меня работает 20, то есть только 40% от потенциала. Как результат, мы вынуждены отказываться от некоторых проектов из-за нехватки кадров", - рассказывает владелец компании Богдан Шпак.

Проблема с кадрами в легкой промышленности была острой еще до войны, и сейчас она обострилась. По словам владельца предприятия, профессия швеи не популяризирована, и нет большого количества желающих учиться на работника легкой промышленности. Он обращает внимание, что в этой профессии можно спокойно зарабатывать по 20-25 тыс. грн, однако этот факт мало привлекает потенциальных специалистов.

Zakaz UA (торговая платформа). Торговая платформа Zakaz UA испытывает острую нехватку курьеров и сборщиков товаров из-за мобилизации и повышенного спроса на онлайн-заказы. Из-за войны и мобилизации мужчин призывного возраста возник дефицит работников, что затрудняет оперативное закрытие вакансий.

Компания пытается решить эти проблемы путем активного рекрутинга, обучения персонала и улучшения условий труда, чтобы сохранить эффективность и качество своих услуг.

"Фокстрот" (розничная торговля ). В розничной сети "Фокстрот" кадровые проблемы обострились с 2023 года, особенно ощутим отток женщин из-за мобилизации и выезда за границу.

"Первые звоночки появились ориентировочно с февраля 2023 года, когда мы начали испытывать сложности в привлечении персонала с рынка. В 2024 году это чувствуется еще сильнее – рынок точно не насыщен кандидатами, количество отзывов на резюме падает, а ожидания кандидатов растут. Иногда кандидаты требуют условий, которые, вероятно, ни один работодатель не может предоставить", – рассказывают в компании.

В "Фокстроте" отмечают, что сейчас наблюдается уже третья волна оттока сотрудников, которая началась в июне 2024 года. Это связано с продолжением военных действий, активизацией мобилизации и продолжением выезда персонала за границу.

JYSK (розничная торговля). Сеть магазинов JYSK не испытывает острой нехватки кадров ни среди продавцов-консультантов в магазинах, ни среди офисных работников, что является положительным исключением на фоне общей ситуации.

Вызовы и возможности для IT-индустрии

Украинская индустрия информационных технологий всегда была на отдельной позиции от общего рынка труда. Высокий спрос на специалистов в области разработки, кибербезопасности и других смежных направлениях привел к повышению зарплат и жесткой конкуренции за квалифицированные кадры. Однако даже во время войны это одна из немногих сфер, которая не находится в критическом состоянии из-за нехватки работников.

Сегодня в IT-секторе наблюдается точечная нехватка высококвалифицированных специалистов уровня Senior+ и Architect. В то же время, рынок труда здесь характеризуется циклическими изменениями – от дефицита до избытка кадров, в зависимости от "рыночных волн". Однако ситуация может измениться: продолжающаяся война, деградация экономических процессов и усиление мобилизации постепенно усложняют положение рынка труда в IT-секторе.

Особенно влияет на индустрию расширения сегмента military tech и defense tech. Все больше специалистов переходят из общих направлений IT в военные технологии, что положительно с точки зрения национальной безопасности и международного спроса на такие решения. Military tech имеет большой потенциал для привлечения инвестиций в Украину. В то же время, существуют риски, связанные с коррупционными скандалами в оборонном секторе, что может негативно повлиять на стабильность IT-рынка в будущем.

Эксперты опасаются, что если такие тенденции сохранятся, IT-индустрия может оказаться в таких же статических условиях, как аграрный или химический секторы. Это может привести к снижению зарплат, ограничению карьерных возможностей и, как следствие, оттоку кадров в другие отрасли.

Представители IT компаний также поделились своими наблюдениями. Так, по словам команды платформы по поиску работы Jooble, они не испытывают критической нехватки кадров, хотя поиск высококвалифицированных специалистов (Lead, Senior, Middle) является длительным и сложным процессом.

"Сейчас 80% вакансий, которые у нас открыты, это вакансии Lead, Senior, Middle специалистов. Обычно поиск таких специалистов занимает больше времени и сложнее, чем работа с вакансиями для Junior, однако это скорее стандарт на рынке. Наиболее нужными сейчас являются специалисты в направлении Data Science, Data Analytics, SEO, Affiliate, PPC, Sales и специалисты со знанием разных языков (английский, немецкий, французский, сербский, хорватский и другие)», – рассказывают специалисты Jooble.

Они также отмечают, что на этих специалистов был спрос и до полномасштабное вторжение, поэтому сейчас большие изменения не ощущаются.

Как влияют на рынок труда проблемы в сфере образования

Влада Лященко отмечает, что в Украине наблюдается парадокс рынка труда, где предприятия не могут решить проблему кадров (из-за многочисленных ограничений, особенно для предприятий государственного сектора), а государство не дает сформировать параллельную образовательную инфраструктуру, которая могла бы частично упростить вопросы подготовки кадров .

"На фоне хронической проблемы некачественной и нерелевантной системы образования продолжается постоянный поиск специалистов. Перед началом нового учебного года наблюдалось увеличение спроса на учителей (+6%). Но важно понимать, что открытые вакансии будут заполнены на 100%", - говорит CEO Talando.

Основная причина – отсутствие заинтересованности среди специалистов из-за противоречивой образовательной политики правительства и отсутствия реальных реформ в этой сфере. На этом фоне частный образовательный сектор, который мог частично решить проблему подготовки кадров, не развивается должным образом.

Варианты преодоления кадрового кризиса

Украина сталкивается с многочисленными вызовами в сфере труда, среди которых наиболее острыми являются кадровый кризис, миграция и необходимость поддержки малого и среднего бизнеса. Страна ищет комплексные пути решения этих проблем, сочетая государственные инициативы, международное сотрудничество и оптимизацию внутренних процессов на уровне предприятий. CEO Talando отмечает, что немаловажную роль в этом играют миграционная политика, поддержка бизнеса, привлечение иностранных работников и сотрудничество с образовательным сектором.

Миграционная политика. Одной из ключевых задач для правительства остается стимулирование возвращения украинцев на Родину. Этот вопрос сложен даже на фоне недавнего создания Министерства по возвращению украинцев. Вместе с тем упрощение процедур легализации иностранных работников и тесное сотрудничество со странами-партнерами для содействия обратной миграции являются важными элементами в развитии рынка труда.

Поддержка малого и среднего бизнеса. Для укрепления экономики Украины важно поддерживать малый и средний бизнес. Это предусматривает защиту предприятий от неправомерного давления со стороны государственных органов, усовершенствование системы экономического бронирования и расширение доступа к государственным грантам и компенсациям.

Оптимизация внутреннего рынка труда. Разрешение проблемы дисбаланса на рынке труда состоит в привлечении недооцененных групп населения, таких как внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и ветераны. Кроме того, развитие программ обучения и переквалификации может помочь реинтегрировать эти группы в рынок труда.

Повышение привлекательности работодателей . Современным работодателям необходимо уделять внимание не только зарплатам, но и созданию здоровой атмосферы в коллективе и мотивационных программ. Адаптация HR-стратегий к потребностям рынка, постоянный мониторинг тенденций и синхронизация зарплат с рыночными нормами являются основными способами повышения конкурентоспособности работодателей.

Международная диверсификация рабочей силы. Привлечение иностранных работников и развитие программ сотрудничества с диаспорой открывает возможности укрепления украинского рынка труда.

Адаптация бизнес-процессов. Современные вызовы требуют от компаний внедрения гибких моделей занятости, автоматизации рутинных процессов и оптимизации нагрузки на персонал. Такая адаптация позволит повысить эффективность работы и снизить затраты на управление человеческими ресурсами.

Сотрудничество с образовательным сектором. Успешное сотрудничество между бизнесом и образовательными учреждениями является залогом решения кадровых проблем. Программы стажировки, поддержка студентов и участие компаний в подготовке специалистов могут стать эффективным механизмом формирования квалифицированной рабочей силы, отвечающей потребностям современного рынка.