Кадыров нашел в России признаки фашизма и заявил о готовности с ним бороться, - ISW

По информации российских силовиков, подозреваемые в нападении являются гражданами Таджикистана.

В российских Telegram-каналах начала появляться информация о проявлениях ксенофобии в РФ в отношении неэтнических русских. Например, сообщалось о том, что таксисты отказываются обслуживать выходцев из Таджикистана или о полицейских рейдах по хостелам в поисках мигрантов.

Институт сообщает, что ксенофобская риторика прозвучала от депутатов Госдумы. Например, депутат от временно оккупированного Крыма Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию во время войны против Украины, потому что их якобы используют западные спецслужбы. Заместитель председателя Госдумы и недавний кандидат в президенты Владислав Даванков предложил ввести политику "нулевой толерантности" к мигрантам, совершившим какие-либо правонарушения в течение первого года пребывания в РФ, а также ввести в отношении них "цифровой контроль" и разработать программу "замещения мигрантов".

ISW пишет, что Кадыров выразил "обеспокоенность реакцией российских ультранационалистов" на теракт в "Крокусе". По его словам, масштаб атаки "намного больше и глубже", чем сама атака, поскольку "враги России" пытаются подорвать ее, пропагандируя якобы национализм.

Кадыров заявил, что "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам".

Он пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта.

Эксперты Института отмечают, что ранее Кадыров оказывался в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, мешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля.

Что известно о теракте