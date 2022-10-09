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Кадыров и Пригожин поддержали назначение командующего оккупантами после критики Шойгу

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Москва, Воскресенье 09 октября 2022 03:15
Кадыров и Пригожин поддержали назначение командующего оккупантами после критики Шойгу Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин поприветствовал решение министра обороны РФ Сергея Шойгу назначить Сергея Суровикина командующим оккупационных войск в Украине после критики армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Кадыров выразил надежду, что Сергей Суровикин "в лучшую сторону исправит ситуацию на фронте", где российские войска терпят провал.

Он отметил, что лично знаком с новым командующим почти 15 лет.

Пригожин в свою очередь заявил, что Суровикин "сможет действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть".

Он также отметил, что помнит Суровикина с 1991 года.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что Кадыров и "повар Путина" Пригожин критикуют военное командование РФ. Это в свою очередь подрывает авторитет Путина.

Также РБК-Украина писала, что Путин размышляет над увольнением министра обороны Сергея Шойгу и перекладывением на него вины за поражение в войне.

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