Кадыров угрожает за атаку Москвы. В СНБО предложили отомстить Путину

"Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев", - написал он.

Секретарь СНБО напомнил, что именно российские танки сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, и отнюдь не Украина.

"Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить!" – добавил Данилов.

Атака дронов на Москву и заявление Кадырова

Вчера утром Москва была атакована десятками дронов. Сначала в соцсетях писали о 25 дронах, а затем и вовсе о 32 БПЛА. При этом в Минобороны РФ почти сразу отрапортовали, что все цели якобы были сбиты, хотя там указали, что в атаке участвовало всего 8 беспилотников. При этом в эпицентр атаки попали угодья российской элиты из окружения Путина.

При этом в Украине заявили, что не причастны к ЧС и это исключительно внутренние проблемы страны-агрессора, и их будет все больше. В ООН считают некорректным сравнение атаки дронов на Москву 30 мая и постоянных обстрелов украинских городов, находящихся под огнем оккупантов с февраля 2022 года.

При этом у Путина атаку беспилотников назвали якобы "ответом" на удары по якобы центрам принятия решений в Украине в воскресенье, 28 мая. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "месть в полном смысле слова" в ответ на атаку беспилотников по Москве.