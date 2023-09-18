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Кадыров в Грозном? Sky News определил местонаходжение лидера Чечни

Понедельник 18 сентября 2023 19:27
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Кадыров в Грозном? Sky News определил местонаходжение лидера Чечни Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В сети появились слухи о местонахождении главы Чечни Рамзана Кадырова, поскольку появились сообщения о том, что он нездоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание определило географическую привязку видеозаписи, которая была размещена на странице Кадырова в Telegram, к его резиденции главы Чеченской Республики в центре Грозного.

На видео, опубликованном вчера, Кадыров снимает себя во время прогулки под дождем.

Линия высоких деревьев, характерные две пешеходные дорожки, разделенные травой, и здание, которое появляется на заднем плане видеозаписи, помогли журналистам установить местонахождение Кадырова.

Они также сопоставили видеозапись Кадырова с последними сводками погоды в Грозном.

В воскресенье в городе прошли "ливневые дожди" рано утром и днем и пасмурная погода, согласно метеосводке timeanddate. Данные сайта также показывают, что на прошлой неделе в Грозном не было дождя ни в один другой день.

Проблемы со здоровьем у Кадырова

Ранее издание Bild сообщало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

За последнее время он сильно поправился, имеет очень опухший вид, а на видео он часто не может открыть глаза. Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.

Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова.

Ранее в ГУР заявили, что глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии. Речь идет не о ранении.

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