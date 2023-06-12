RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кадыровцы подписали контракт с минобороны РФ, от которого отказались наемники "Вагнера"

Фото: Кадыров подписал контракт с Шойгу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны России заявило, что подписало контракт с группой кадыровцев "Ахмат", на следующий день после того, как влиятельный российский главарь наемников Евгений Пригожин отказался это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подписание последовало за приказом о том, что все отряды наемников должны подписать контракты до 1 июля и быть взяты под контроль министра обороны Сергея Шойгу, поскольку Москва пытается установить свой контроль над частными армиями, воющими от ее имени в Украине.

Взамен наемники получат те же льготы и защиту, что и регулярные войска, включая выплаты для них и их семей, если они будут ранены или убиты.

Позиция Пригожина

Пригожин, который ведет непрекращающуюся вражду с министерством обороны РФ и обвиняет его в том, что оно не обеспечивает адекватными поставками боеприпасов его наемников "Вагнера" в Украине, заявил в воскресенье, что откажется подписывать любой такой контракт.

Он заявил, что Шойгу "не может нормально управлять воинскими формированиями".

Частная армия Кадырова

Контракт, подписанный министерством обороны, был заключен с военизированной группировкой "Ахмат", которую часто называют частной армией Рамзана Кадырова, лидера Чеченского региона, формально находящегося в составе России.

В отличие от Пригожина, Кадыров в последнее время воздерживается от критики минобороны РФ. Члены этих двух групп открыто поссорились, а один из близких союзников Кадырова в четверг назвал Пригожина блоггером, который все время кричит о проблемах.

Командир "Ахмата" Аптий Алаудинов, принимавший участие в подписании контракта, заявил, что за последние 15 месяцев подразделение подготовило и направило в Украину десятки тысяч "добровольцев".

Москва заявила в пятницу, что силы "Ахмата" находятся в районе города Марьинка в Донецкой области на востоке Украины.

Напомним, минобороны РФ издало приказ о том, что все наемники должны подписать контракт с военным ведомством РФ. Однако глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики не подпишут контракты. По его словам, указы или приказы Шойгу должны распространяться исключительно на министерство обороны и на тех, кто находится в рамках министерства обороны.

По данным британской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу демонстрирует высокую публичную активность, в то время как Украина ускоряет наступательные операции. Шойгу хочет поддерживать положительный имидж перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КадыровЧечня