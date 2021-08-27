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У Кабулі зросла кількість жертв серії вибухів

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Кабул, П'ятниця 27 серпня 2021 00:37
У Кабулі зросла кількість жертв серії вибухів Фото: США очікують продовження терактів у Кабулі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кількість загиблих під час вибухів у Кабулі зросла. Зараз вона становить 72 людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya.

За його даними, 158 осіб були поранені в результаті двох вибухів, що прогриміли в столиці Афганістану.

Вибухи скоїли два терористи-смертники, імовірно з ІДІЛ. Там вже заявили, що взяли на себе відповідальність за вибухи.

За вибухом послідувала перестрілка. Евакуація людей з Афганістану продовжиться, оскільки потрібно вивезти ще близько 1 тис.громадян США.

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