У Кабулі зросла кількість жертв серії вибухів
Фото: США очікують продовження терактів у Кабулі (Getty Images)
Кількість загиблих під час вибухів у Кабулі зросла. Зараз вона становить 72 людини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya.
За його даними, 158 осіб були поранені в результаті двох вибухів, що прогриміли в столиці Афганістану.
Вибухи скоїли два терористи-смертники, імовірно з ІДІЛ. Там вже заявили, що взяли на себе відповідальність за вибухи.
За вибухом послідувала перестрілка. Евакуація людей з Афганістану продовжиться, оскільки потрібно вивезти ще близько 1 тис.громадян США.