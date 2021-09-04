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У Кабулі таліби відкрили "святкову" стрілянину, загинули 17 людей

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Субота 04 вересня 2021 13:42
У Кабулі таліби відкрили "святкову" стрілянину, загинули 17 людей Фото: в Афганістані "таліби" відкрили стрілянину, в ході якої вбили 17 осіб (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У столиці Афганістану Кабулі таліби відкрили "святкову" стрілянину. В результаті загинули 17 людей і ще більше 40 були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Стрілянину в повітря" відкрили на честь святкування захоплення останньої провінції, яка чинила опір талібам. Цією провіцією став Панджшер.

Крім того, ще 14 осіб були поранені в результаті "святкової" стрільби в провінції Нангархар на схід від столиці.

Нагадавши, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч на 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору - про успішний контрнаступ.

Вчора ввечері стало відомо, щопро Панджшер захоплений радикальним рухом "Талібан". У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря. Їх просять не витрачати патрони і святкувати цю подію по-іншому.

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Талібан Афганистан
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