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В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків із 9,5 тонн кокаїну

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 04:18
В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків із 9,5 тонн кокаїну
Фото: вилучений кокаїн (pj.gov.cv)

Це найбільша затримана партія наркотиків у історії острівної держави

У столиці Кабо-Верде Прае в порту поліція затримала судно під прапором Панами з 9,5 тонн кокаїну на борту і 11 моряків, що перебували на ньому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Всі 11 затриманих членів екіпажу - росіяни.

Наголошується, що це найбільша затримана партія наркотиків в історії острівної держави.

Судно прямувало з Південної Америки в Марокко і зупинилося в порту після смерті члена екіпажу.

Напередодні поліцейські отримали оперативну інформацію про можливу причетність екіпажу до контрабанди наркотиків і після прибуття в порт на судні відразу був проведений обшук.

На фотографіях, представлених поліцією в п'ятницю, видно десятки пакетів, загорнутих в пластикові та тканинні мішки.

Нагадаємо, в Латвії правоохоронці конфіскували 2 тонни кокаїну, що є найбільшою партією, вилученої коли-небудь в країні.

Наркотики прибутку з Еквадору і були заховані в ящиках з-під бананів. Під час операції поліція вилучила 2 тис. 199 брикетів, їх вартість на чорному ринку оцінюється в 1 мільярд євро.

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