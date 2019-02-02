В Кабо-Верде затримали 11 російських моряків із 9,5 тонн кокаїну

Це найбільша затримана партія наркотиків у історії острівної держави
У столиці Кабо-Верде Прае в порту поліція затримала судно під прапором Панами з 9,5 тонн кокаїну на борту і 11 моряків, що перебували на ньому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Всі 11 затриманих членів екіпажу - росіяни.
Наголошується, що це найбільша затримана партія наркотиків в історії острівної держави.
Судно прямувало з Південної Америки в Марокко і зупинилося в порту після смерті члена екіпажу.
Напередодні поліцейські отримали оперативну інформацію про можливу причетність екіпажу до контрабанди наркотиків і після прибуття в порт на судні відразу був проведений обшук.
На фотографіях, представлених поліцією в п'ятницю, видно десятки пакетів, загорнутих в пластикові та тканинні мішки.
Нагадаємо, в Латвії правоохоронці конфіскували 2 тонни кокаїну, що є найбільшою партією, вилученої коли-небудь в країні.
Наркотики прибутку з Еквадору і були заховані в ящиках з-під бананів. Під час операції поліція вилучила 2 тис. 199 брикетів, їх вартість на чорному ринку оцінюється в 1 мільярд євро.