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В Кабмине рассказали, какое вооружение производить вместе с партнерами тяжелее всего

Украина, Воскресенье 14 января 2024 11:29
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В Кабмине рассказали, какое вооружение производить вместе с партнерами тяжелее всего Фото: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Совместное производство артиллерийских боеприпасов со странами-партнерами является одним из самых тяжелых. Причиной тому является дефицит пороха и взрывчатого вещества в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в эфире телемарафона.

"Тяжелее всего идет производство артиллерийских боеприпасов, потому что дефицитная позиция глобальна в мире. Компоненты для ее производства, а именно взрывчатое вещество и порох являются дефицитными позициями в мире", - сказал он.

Министр отметил, что речь идет о дефиците не только в Украине, а также о ЕС и США.

Камышин добавил, что на сегодняшний день более 500 украинских компаний работают на отечественную "оборонку". Из них 400 компаний - это частный сектор, 100 - государственные. Из государственного сектора большинство предприятий - это предприятия "Укроборонпрома".

Министр также пояснил, что увеличение компаний на рынке - это положительная тенденция, поскольку растет конкуренция, а цена уменьшается.

"У нас есть хороший пример по 82-й мини. За девять месяцев прошлого года цена снизилась вдвое. Это произошло, потому что новые компании присоединились к производству. Благодаря этому снизилась цена", - пояснил Камышин.

Дроны украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее глава СБУ сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы расположены под землей.

По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц удается изготовить десятки таких дронов.

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