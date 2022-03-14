У Кабміні розповіли, як повернути українських мігрантів додому та подолати міграційну кризу в Європі

Однак теперішня криза, за її словами, має кардинальні відміни від попередніх хвиль міграції до Європи. Українці, які були змушені виїхати за кордон після 24 лютого, зробили це виключно через війну. Вони не планували емігрувати, виїхавши виключно заради безпеки, і хочуть повернутись додому, щойно небезпеку для них в Україні буде усунено.

До того ж, це переважно жінки та діти, чоловіки та сини яких залишилися в Україні та чинять опір ворогу. Таким чином, щоб вони могли повернутись в Україну, треба швидше завершити війну.

"Україна щиро вдячна всім країнам світу, які сьогодні дають прихисток нашим громадянам. Водночас спільними силами ми можемо зробити так, аби біженці якомога швидше реалізували свою мрію про повернення додому", - зазначила Свириденко.

Для цього, за її словами, необхідна максимально ефективна підтримка - фінансова та гуманітарна допомога та посилення армії, яка не нападає, а захищається. А після Перемоги для Європи важливо включитися в процес відбудови України та ухвалити рішення про включення її до Євросоюзу.

"Таким чином, цивілізований світ усуне корінні причини міграційної кризи, допоможе біженцям з’єднатися зі своїми родинами та створить базу для подальшого відновлення та розвитку України - важливого і сильного стратегічного партнера не лише Євросоюзу, а і всього світу", - резюмувала Свириденко.