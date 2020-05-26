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У Кабміні розповіли, скільки грошей витрачають туристи в Україні

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 20:48
У Кабміні розповіли, скільки грошей витрачають туристи в Україні
Фото: центр Києва (РБК-Україна)

Найбільш платоспроможними виявилися громадяни Туреччини, США, Німеччини та Британії

Минулого року іноземні туристи витратили в Україні 1,4 млрд доларів. Громадяни Туреччини витрачали найбільше.

Такі дані опублікував у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Згідно з розрахунками Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ), у 2019 році Україну відвідали 13,6 млн туристів. За даними Всесвітньої туристичної організації, іноземні громадяни витратили в Україні 1,4 млрд доларів, що дорівнює 8,8% ВВП країни.

У ДАРТ також порахували, скільки грошей щоденно витрачали іноземці. Найбагатшими виявилися громадяни Туреччини (115 євро/день), США (95 євро/день) Німеччини (94 євро/день) та Великобританії (93 євро/день).

Туристи з Польші щодня в середньому витрачали 86 євро, з Франції - 64 євро. Навіть громадяни Білорусі увійшли до топ-8 найбільш платоспроможних туристів (58 євро/день). Україна представлена у рейтингу останньою. За даними ДАРТ, внутрішні туристи витрачають близько 30 євро (майже 890 грн за курсом) щодня.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я розробили рекомендації для роботи готелів в умовах карантину.

Оскільки пандемія внесла свої корективи у міжнародні подорожі, у ДАРТ очікують росту внутрішнього туризму в Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна розбиралося, які країни будуть приймати туристів цього літа.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України туризм
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