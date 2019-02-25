У Кабміні розповіли про зростання товарообігу між Україною та Бельгією у 2018

Климпуш-Цинцадзе у Брюсселі провела зустріч із віце-премʼєром Бельгії

Товарооборот между Украиной и Бельгией в 2018 году вырос на 18% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Так, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась в Брюсселе с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

"Обсуждая вопросы торгового сотрудничества, вице-премьер-министр Украины отметила, что товарооборот между Украиной и Бельгией в 2018 году вырос на 18% по сравнению с 2017 годом и составил более миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.

По словам Климпуш-Цинцадзе, такое оживление торговых отношений является результатом действия зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Кроме того, стороны обсудили украинско-бельгийский двусторонний диалог, торгово-экономическое партнерство, сотрудничество в военной сфере и взаимодействие стран в рамках международных организаций. Также были обсуждены вопросы возможного "патроната" государств-членов ЕС над украинскими городами, которые пострадали в результате оккупации Россией Донбасса.

Напомним, летом 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря Соглашению об ассоциации товарооборот Украины с Евросоюзом вырос на 30% за год.

Как писало РБК-Украина, в феврале глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Бельгия поддержит санкции против России из-за захвата украинских моряков в Керченском заливе.