У Кабміні планують віддати під приватизацію понад 300 об'єктів в 2020 році

У Кабінеті міністрів планують віддати під приватизацію понад 300 об'єктів державної власності в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука

За словами Гончарука, вже в цьому місяці Кабмін оголосив 87 аукціонів для приватизації держвласності. Всього в цьому році планують віддати під приватизацію понад 300 об'єктів.

"Доручив голові Фонду держмайна Дмитро Сенниченко у 2020-му році провести прозору приватизацію понад 300 об'єктів, які в плані на цей рік", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, збиткові підприємства будуть приватизовані, але всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави.

"У цілому в першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів... Для цього Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних. Це пілотний проект, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх бажаючих. Інвестор буде знати не тільки назва підприємства, але і поточний стан справ.", - додав Гончарук.

Нагадаємо, частка державного сектора в економіці України за дев'ять місяців 2019 року становила 12,2%, що менше, ніж у першому півріччі (13%).

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".