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У Кабміні пояснили переваги отримання пільг на оплату комуналки готівкою

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 17:56
У Кабміні пояснили переваги отримання пільг на оплату комуналки готівкою Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Міністерстві соціальної політики пояснили переваги отримання пільг на оплату комуналки у готівковій формі. Поруч з нею діє і безготівкова форма надання пільг.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг передбачені законами для окремих категорій громадян - осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, чорнобильців, ветеранів військової служби, дітей війни. Знижка плати за послуги встановлена на рівні від 25% до 100% залежно від категорії пільговика.

Механізм надання пільг населенню готівкою передбачає розрахунок розміру пільги за соціальними нормативами незалежно від фактичного споживання послуг.

"Готівкова форма отримання пільг дозволяє одержувачу самостійно визначати черговість та суми оплати послуг, що важливо в умовах виникнення ситуації, коли пільговик не погоджується з нарахованими підприємством сумами", - сказано у повідомленні.

Крім того, у разі споживання ЖК послуг в обсягах менших, ніж соціальні нормативи, зекономлені кошти пільговики можуть використовувати на власний розсуд, у тому числі для оплати послуг в інший розрахунковий місяць, коли споживання збільшується через погодні умови.

У міністерстві звертають увагу, що безготівкова форма отримання пільг передбачає отримання зекономлених коштів лише один раз на рік, після закінчення опалювального сезону.

"Для отримання пільг у готівковій формі необхідно звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою, у якій зазначити реквізити банківського рахунку, куди буде перераховуватися сума пільги. Мінсоцполітики рекомендує скористатись перевагами готівкової форми отримання пільг", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що частина громадян України має право не платити за житлово-комунальні послуги. Розмір пільги для учасників бойових дій досягає 100%.

Як писало РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату комуналки передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

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