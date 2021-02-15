Стовідсоткова пільга: хто в Україні не платить за комуналку

Частина громадян України має право не платити за житлово-комунальні послуги. Розмір пільги для учасників бойових дій досягає 100%.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході форуму " Україна 30 ".

Як зазначила міністр, пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 млн осіб. Їх розмір становить від 25% до 100% вартості.

"Найбільше, 100%, компенсуємо вам, учасникам бойових дій, учасникам війни", сказала Лазебна, зазначивши, що середній розмір пільги у січні 2021 року становить 1,1 тис. грн.

Друга програма компенсацій - для людей, які не в змозі оплачувати повну вартість комуналки.

"Середній розмір субсидії у січні склав 2,2 тис. грн", - сказала Лазебна і додала, що якщо пільги і субсидії отримує кожна третя сім'я - 5 млн з 15 млн в Україні.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримували понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Пільговики отримують знижку на сплату житлово-комунальних послуг від 25 до 100 відсотків у залежності від категорії особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.