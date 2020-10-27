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У Кабміні пояснили перенаправлення грошей з програми онкозахворювань

Україна, Вівторок 27 жовтня 2020 17:15
У Кабміні пояснили перенаправлення грошей з програми онкозахворювань
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Кабінеті міністрів пояснили перенаправлення грошей з програми онкозахворювань на ремонт доріг. Рішення щодо перерозподілу коштів ухвалила Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів.

Про це повідомляє урядовий портал.

У Кабміні підкреслили, що рішення комісії про перерозподіл прийняте на підставі моніторингу реалізації проекту у 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості його реалізації у цьому році.

"Уряд... підтримав рішення комісії щодо перерозподілу коштів з необхідністю передбачення цих коштів для завершення даного проекту у 2021 році. З цією метою Мінекономіки внесено постанову, яка забезпечить виконання цього рішення у наступному році. Рішення про перерозподіл буде погоджено бюджетним комітетом", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін перенаправив 61,5 млн гривень з програми онкозахворювань на ремонт доріг.

Як писало РБК-Україна, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що за темпами поширення онкологічних захворювань у Європі Україна займає 2 місце.

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