В Кабмине объяснили, какой вакциной для второй дозы могут заменить Covishield
Для введения второй дозы вакцины от коронавируса разрешено использовать однотипные препараты. В частности, вакцину Covishield можно заменять любым препаратом от AstraZeneca - в том числе корейского производства AstraZeneca-SKBio.
Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины получило от Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ).
"Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield… можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках. Вакцина… Covishield и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", - сообщили в Кабмине.
При этом вакцины разных типов и которые созданы различными компаниям не взаимозаменяемые.
"То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так как по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости, и они могут отличаться по технологиям изготовления", - добавили в правительстве.
В то же время в Минздраве гарантировали, что все, кто привился первой дозой вакцины, получат возможность сделать вторую дозу тем же препаратом.
Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано.
В Украине вакцинация началась в конце февраля именно препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca Covishield. Украина получила первую партию этой вакцины в размере 500 тысяч доз. В Минздраве заявили, что все они будут использованы для введения первой дозы. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что все, кто получили первую дозу вакцины, смогут получить аналогичный препарат для второй прививки.