У Кабміні пояснили, що буде зі школами та лікарнями в ліквідованих районах

Радник міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря розповів, що у ліквідованих районах після прийняття законопроекту №3651 частина лікарень може залишитися у власності районів, а частина відійде громадам. Однак, територіальне розташування шкіл та медичних установ залишиться колишнім.

Про це йдеться в матеріалі "Нова карта країни: як ліквідація районів вплине на життя українців".

За його словами, усі школи автоматично перейдуть у власність громад.

"Якщо ж громада не в змозі утримувати школи і дитина не може здобувати освіту, то це погана громада, її потрібно реорганізувати", - сказав Лукеря.

Також він додав, що лікарні поступово переводитимуть з районного рівня в комунальну власність.

"Але лікарня - це тільки стіни, а самі послуги фінансуються через Національну службу здоров'я (НСЗУ) ", - пояснив радник міністра.

Крім того, Лукеря зазначив, що керівництва відомств пенсійного фонду, судів, поліції та прокуратури будуть самі вирішувати, як організувати свою мережу під новий адміністративно-територіальний устрій, виходячи з навантаження і доступності.

Наразі очікується, що управління пенсійного фонду перенесуть в нові райцентри, але в межах району відкриються їх структурні підрозділи.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові райони; Верховна рада схвалила за основу і в цілому відповідну постанову Кабінету міністрів.