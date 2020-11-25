У Кабміні назвали умову розгортання гуманітарних таборів на КПВВ з Кримом

У Кабінеті міністрів розповіли, в якому випадку можуть бути розгорнуті гуманітарні табори на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду з Кримом. Їх розгорнуть у разі загострення ситуації з COVID-19.

Про це замміністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Вона підкреслила, що влада України зараз не може впливати на все, що відбувається на тимчасово окупованій території, але може наблизити послуги для українських громадян.

"Таке рішення (розгортання гуманітарних таборів, - ред.) може бути прийнято, враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу і нестачею ліків на тимчасово окупованих територіях", - зазначила заступник міністра.

За її словами, в разі критичного загострення ситуації з коронавірусом такі табори можуть розгорнути і на КПВВ в Донецькій і Луганській областях.

За словами заступника міністра реінтеграції, Україна всіляко сприяє організаціям, які направляють гуманітарні вантажі на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей України.

Голованчук додала, що Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій. РФ також не дозволяє резидентам Криму - громадянам України виїхати на материкову частину України, щоб купити ліки.

Як писало РБК-Україна, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на початку листопада заявив, що Україна може організувати гуманітарні табору на адмінкордоні з окупованим Кримом. Адмінкордон можуть обладнати аптечними кіосками.

Нагадаємо, в окупованому Криму спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Причиною спалаху COVID-19 став курортний сезон.

Так, раніше представництво президента в Криму заявляло про гуманітарну кризу в Криму через COVID-19.