У Кабміні назвали умову, за якої карантин не буде посилений

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Глава уряду вчергове закликав українців дотримуватись правил карантину

Кабінет міністрів не стане посилювати карантин в Україні за однієї умови. Українці мають суворо дотримуватися протиепідемічних правил і норм.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, різке зростання захворюваності на коронавірус спричинене тотальним ігноруванням громадянами карантинних правил

"Люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати. Як наслідок - бачимо значне зростання захворюваності у відповідних областях", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що в Україні наразі діє адаптивний карантин. Схожі механізми стримування поширення коронавірусу використовуються і в інших країнах, але там на відміну від України після послаблення обмежень не відбувається зростання хворих.

Фото: динаміка зростання щоденних випадків коронавірусу в Україні (kmu.gov.ua)

"Тож, якщо ми хочемо вберегти економіку та не закривати країну на жорсткий карантин, є єдиний шлях - разом дотримуватися обмежень, що запропоновані в адаптивній моделі. Це маски, дезінфекція та соціальна дистанція. Прошу всіх бути сумлінними та з відповідальністю ставитися до простих правил", - резюмував прем’єр.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували черговий добовий антирекорд виявлених випадків коронавірусу: заразилися майже 1000 осіб.

За останні два тижні Україна кілька разів встановлювала антирекорди за кількістю нових хворих, учора був досягнутий черговий пік.

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Автор: Роман Калиниченко